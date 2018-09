Fsgc: nazionali al lavoro per gli impegni internazionali

Nazionale ed Under 21 riprendono in settimana la marcia verso gli appuntamenti di metà ottobre, che vedranno al San Marino Stadium la Croazia di Nenad Gracan lunedì 15 (ore 18:30) proprio mentre la Nazionale di San Marino sarà impegnata nella seconda sfida consecutiva in trasferta, nella Settimana del Calcio che per i Biancoazzurri di Varrella si sostanzierà negli incroci a domicilio di Moldavia e Lussemburgo.



Sono 22 i giocatori convocati dal Commissario Tecnico e che da martedì 25 settembre torneranno ad allenarsi sul prato di Serravalle B alle 18:30:



Torna in campo già oggi, invece, l’Under 21: per i biancoazzurrini si staglia all’orizzonte la sfida alla Croazia che – specie in base a come andrà la sfida casalinga del 12 ottobre con la Grecia capolista – si giocherà a Serravalle il primato in classifica, utile alla qualificazione diretta alla Fase Finale del Campionato Europeo Under 21 ospitato da Italia e San Marino. La seconda qualificata – a patto di figurare tra le migliori quattro dei 9 gironi, dato pressoché assodato – dovrà invece passare dagli spareggi per accedere alle Finals di giugno 2019.