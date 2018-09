Le nazionali tornano al lavoro

Franco Varrella scrive 22 nomi nella lista dei pre convocati. Il doppio impegno lontano da casa che vedrà la Nazionale in Moldavia e Lussemburgo è alle porte. Per preparare le partite di Nations League di metà ottobre il CT ricomincia il lavoro con il gruppo domani alle 18,30 a Serravalle B, per un allenamento che sarà replicato anche giovedì. Due richiami per poi entrare nella fase di vigilia vera e propria martedì 9.

L'elenco dei pre-convocati comprende anche Elia Benedettini e Filippo Berardi, che in questa settimana resteranno però a disposizione dei rispettivi club di appartenenza. Periodo intenso per le nazionali sammarinesi.

Torna al lavoro anche l'Under 21 che ospiterà la Croazia nella partita inizialmente programmata per il 16 ottobre e poi anticipata a lunedi 15 per permettere la contemporaneità con la Grecia che con i croati si gioca il primo posto. 26 giocatori pre convocati da Fabrizio Costantini.