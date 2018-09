Supercoppa Futsal: vince il Tre Penne

Murata battuto in finale 4-1, grande protagonista Lorenzo Boschi autore di un tripletta.

Il primo trofeo della nuova stagione del futsal premia il Tre Penne. La squadra di Città bissa il successo della San Marino Futsal Cup. Il Murata detentore dello scudetto deve arrendersi, 4-1 al termine di una finale nella quale Lorenzo Boschi è grande protagonista con una tripletta.



Il vantaggio dei biancoazzurri arriva dopo 16 minuti di gioco con Sergio Carlucci che finalizza la ripartenza del Tre Penne. Forte del vantaggio, il Tre Penne trova anche il modo di raddoppiare con il nuovo acquisto Boschi, che alla ripresa del gioco, dopo il secondo time-out, recupera un pallone e davanti a Casadei è freddo per firmare il 2-0. La squadra di Gabriele Cellarosi chiude il primo tempo sul doppio vantaggio.



Nella ripresa ci vogliono dieci minuti per riaccendere la finale di supercoppa, merito del Murata che riapre la partita con Felici. Bella la conclusione da fuori che supera Bollini. Il Tre Penne reagisce e sfiora di nuovo la rete con Francesconi che prova la deviazione di tacco sotto porta al 41'. Pochi secondi più tardi Lorenzo Boschi firma il 3-1. La doppietta personale del neo acquisto biancoazzurro vale il nuovo doppio vantaggio. L'ex Cailungo corona la sua grande prova con una tripletta al 44' che sembra mettere il risultato al sicuro. Il Tre Penne sul 4-1, costringe il Murata a giocarsi tutte le restanti carte. I bianconeri provano a dare più peso in attacco con il portiere di movimento, ma non arrivano altri gol.



Vince il Tre Penne 4-1. La squadra di Città succede al Tre Fiori nell'albo d'oro della Supercoppa di futsal inaugurata nella scorsa stagione e mette in bacheca il secondo trofeo della propria storia.



Elia Gorini