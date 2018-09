Calcio giovanile: a Montecchio il Grassroots Day 2018

Rinnovato l'appuntamento con Grassroots Day. Nel pomeriggio a Montecchio, l'evento organizzato dalla FSGC, in contemporanea con tutti i paesi affiliati alla Uefa. Una sorta di Festival del Calcio Giovanile Sammarinese, per celebrare e promuovere tutto quello che sta alla base della piramide calcistica e che non fa parte del panorama professionistico. In campo tanti giovani calciatori, maschi e femmine ma anche diversi genitori, chiamati a condividere con i propri figli, momenti di passione e puro divertimento.