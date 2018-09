Campionato Sammarinese 2°: questa sera l'anticipo Pennarossa – Murata

Match Clou Folgore - Tre Penne sabato ore 15 a Domagnano

La seconda si apre con Pennarossa – Murata questa sera ore 21.15 a Montecchio. I bianconeri di Murata sono stati travolti dalla Folgore al debutto, 7 -1 il mastodontico punteggio. Quando tutto lasciava pensare ad un pronto riscatto rispetto al pessimo campionato disputato lo scorso anno e chiuso con un solo punto in classifica, record negativo, è arrivata la conferma che anche questa stagione potrebbe rivelarsi molto complicata per il Murata. Avversario di questa sera, il Pennarossa, vincente di misura sul San Giovanni nella prima di campionato, e voglioso di attaccarsi al treno che conta. La partita appare meno scontata di quello che potrebbe sembrare con il Murata che ha l'occasione di scrollarsi di dosso l'etichetta di vittima sacrificale. Domani ore 15 il match clou di questa seconda di campionato: Folgore – Tre Penne. Si sfidano due grandi inserite nel gruppo A ed entrambe vincenti con due larghissime vittorie al debutto. Della Folgore sul Murata abbiamo già detto, il Tre Penne ha strapazzato la Virtus con un punteggio che non si vedeva da anni 8-0. Siamo solo all'inizio ma il match di domani darà già indicazioni sull'immediato futuro di queste due corazzate del campionato sammarinese. Le altre di domani: Cosmos – Libertas; Tre Fiori – Virtus . Domenica Juvenes/Dogana – San Giovanni; Fiorentino – Fiorita; Domagnano – Faetano. Riposa il Cailungo



Lorenzo Giardi