Passionecalcio Femminile: il dispiacere dei social per la fine della trasmissione

Pochi giorni fa l'annuncio ufficiale: PassioneCalcio Femminile non ripartirà in autunno.



E in tanti sui social hanno voluto esprimere il loro dispiacere "Ci avete creduto quando gli altri non ci credevamo" si legge in un post su Facebook; "Non mollate" l'invito ai due conduttori Elia Gorini e Paolo Crescentini. "Una vera perdita per il movimento del calcio femminile" un altro commento. Riconoscendo l'impegno della trasmissione che ha contribuito in 5 anni a fare crescere il movimento femminile. Da tutti la speranza che qualcosa cambi e che, magari il prossimo anno, possa tornare la trasmissione dedicata al calcio rosa.