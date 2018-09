Il Pennarossa batte il Murata e mantiene il primato in classifica

L'anticipo della seconda giornata del campionato sammarinese va alla squadra di Chiesanuova

Seconda vittoria consecutiva per il Pennarossa che dopo il San Giovanni, supera anche il Murata e mantiene primato in classifica e porta inviolata. Primo tempo giocato sotto ritmo e con pochissime occasioni degne di nota. Punizione di Nicola Ciacci, Renzetti è attento e respinge. La risposta del Murata con Di Filippo, conclusione troppo debole e facile la presa di Matteo Ugolini. Sul finire di tempo, sinistro di Halilay, nessun problema per Renzetti.



Secondo tempo e Pennarossa più intraprendente. Baldani da ottima posizione, si divora il vantaggio. A sbloccare la partita ci pensa Halilaj, gran sinistro su punizione ma Renzetti si fa sorprendere sul palo di propria competenza. Il fantasista rumeno ci riprova poco dopo ma questa volta Renzetti è bravo a distendersi e respingere. Il Murata non resta a guardare e potrebbe pareggiare il conto quando Sosa da posizione più che favorevole, mette incredibilmente alto. Chi non sbaglia è invece Mariotti che ottimamente servito da Rossi, infila il pallone del 2 a 0. Murata nemmeno fortunato quando Pieri non trova la porta avversaria ma sul contatto con Baldani, poteva starci il calcio di rigore. Il Pennarossa vince 2 a 0 e festeggia il primo posto nel gruppo A mentre il Murata pensa già al cambio dell'allenatore.