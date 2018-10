Under 21, Costantini: "Puntiamo su una buona prestazione"

Continua il lavoro di avvicinamento all'ultimo impegno nelle qualificazioni agli Europei di categoria per l'under 21 di Fabrizio Costantini. La Nazionale scenderà in campo contro la Croazia lunedì 15 ottobre alle 18:30. Al San Marino Stadium sarà una partita ancora più difficile visto che la Croazia si giocherà la qualificazione alla fase finale ospitata da Italia e San Marino nel 2019. I croati sono secondi nel girone alle spalle della Grecia che nello stesso orario sfiderà la Bielorussia. Costantini dovrà fare i conti anche con le assenze, il doppio impegno della Nazionale maggiore ha promosso alcuni tra i giovani biancoazzurri in prima squadra. L'under 21 è reduce da due ottime prove contro Repubblica Ceca e Moldova.