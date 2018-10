Calcio giovanile in fermento: questa sera torna PassioneCalcio

C'è chi ha già giocato quattro giornate di campionato e chi è ancora fermo ai box in attesa del fischio d'inizio. Al momento, su undici squadre targate San Marino Academy, solo le compagini under 13, 14, 15 e 17 hanno iniziato la stagione. Juniores, allievi e giovanissimi provinciali faranno il loro debutto nel prossimo fine settimana. Avvio di campionato tutto sommato positivo per l'under 17 e l'under 15.



La formazione di Andy Selva, che domenica a Vicenza è incappata nel primo ko, ha all'attivo cinque punti in quattro partite giocate. Dopo la vittoria al debutto per 2-0 sulla Vis Pesaro, sono arrivati i pareggi contro Virtus Vecomp Verona e Pro Piacenza. Chi ha provato l'ebrezza di guidare la classifica è stata l'under 15 di Stefano Ceci, che prima della batosta per 6-0 patita a Vicenza, era in testa al campionato giovanissimi nazionali con 7 punti, frutto delle vittorie sulla Virtus Vecomp per 3-1 e sulla Pro Piacenza per 1-0 e del pareggio per 2-2 contro la Vis Pesaro.



Due campionati, quelli ai quali partecipano le squadre di Selva e Ceci, di alto livello. Stessa cosa dicasi per i campionati regionali under 14 ed under 13. Due tornei ai quali partecipano società che militano in serie A, B e Lega Pro. L'under 14 di Lorenzo Magi ha mosso la classifica contro la Pro Piacenza, vincendo 4-1. Tre punti per i biancazzurri dopo tre giornate. Ha cancellato lo zero in classifica anche l'under 13 di Fabrizio Mastini, che domenica ha pareggiato 1-1 niente meno che a Parma nel terzo turno. Per il futsal, debutto con sconfitta a Santarcangelo per la neonata San Marino Academy, impegnata nel campionato regionale under 19. Anche l'attività interna ha preso il via con la prima giornata del campionato sammarinese under 12 ed i raduni under 8. Ai nastri di partenza anche il campionato sammarinese under 10. Non c'è che dire, il calcio giovanile sammarinese è in grande fermento.



