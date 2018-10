Giovanili, Giaquinto: "La crescita passa attraverso campionati importanti"

Tra le novità della San Marino Academy la squadra giovanile di futsal under 19.

Ripresa l'attività giovanile, aumenta il numero delle squadre del settore giovanile della San Marino Academy impegnata anche in questa stagione in campionati professionistici e per la prima volta con una squadra di futsal under 19.



Sentiamo Alessandro Giaquinto, vice Presidente Fsgc