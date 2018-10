Ufficiale il ko a tavolino per il Tre Penne

Era già stato anticipato, ora è arrivata la conferma ufficiale. Il Tre Penne ha perso 3-0 la partita giocata contro la Folgore valida per la seconda giornata di Campionato Sammarinese. La sfida si era conclusa 0-0, ma il Tre Penne perde a tavolino “per non aver osservato la norma che prevede l'obbligo di schierare due calciatori sammarinesi in campo”. Oltre alla sconfitta a tavolino il Tre Penne è stato multato di 250 euro.



e.g.



La nuova classifica:



Classifiche

Gruppo A

TRE FIORI 6

PENNAROSSA 6

FOLGORE 6

TRE PENNE 3

JUVENES/DOGANA 3

VIRTUS 0

SAN GIOVANNI 0

MURATA 0