Aspettando la Nations League - 04/10/2018

Appuntamento con "Aspettando la Nations League", il nuovo torneo della Uefa che vedrà la Nazionale Sammarinese impegnata in una doppia trasferta, venerdì 12 ottobre in Moldavia, lunedì 15 in Lussemburgo. Ospite in studio, il direttore tecnico della Federazione Sammarinese Gioco Calcio, Massimo Bonini.