Campionato: al via terza giornata con la sfida La Fiorita-Domagnano

Saranno Domagnano e Fiorita ad aprire la terza giornata del campionato sammarinese. Questa sera, alle 21:15, a Montecchio, la capolista del gruppo B se la vedrà contro i campioni in carica.

Domagnano reduce da due vittorie in campionato, entrambe per 1 a 0 ed entrambe decise da un gol di Luca Ceccaroli, prima con la Libertas e poi con il Faetano.



La Fiorita invece arriva alla terza di campionato, con due punti di ritardo, dopo essere stata raggiunta sul risultato di parità dal Fiorentino. Il tecnico dei gialloblu di Montegiardino Alberto Manca recupera Loiodice ed vuole riprendere a macinare gioco, punti e vittorie anche se l'avversario, è di quelli da prendere con le molle.



Il programma del sabato prevede il derby tra la Libertas e il Cailungo, con i granata di Borgo Maggiore che non possono più permettersi di sbagliare, avendo raccolto solo un punto nelle prime due giornate. Chi vuole continuare a stupire è il Pennarossa, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo i successi ottenuti con San Giovanni e Murata. La squadra di Guerra dovrà vedersela con la Virtus, ancora alla ricerca del primo risultato utile in campionato.



Stesso discorso vale per Cosmos e Faetano, in campo domani alle 15 a Domagnano.

Due sconfitte di misura per la compagine guidata da Alessandro Fabbri mentre il Cosmos avrà ancora l'amaro in bocca, dopo essersi vista sfuggire la vittoria nei minuti di recupero contro la Libertas, per la splendida punizione all'incrocio dei pali firmata da Morelli.



La domenica del campionato sammarinese, propone altri due derby.

Il Tre Penne, dopo la sconfitta a tavolino con la Folgore, affronterà a Fiorentino il Murata mentre la stessa Folgore, sarà attesa dalla sfida con la Juvenes/Dogana del capocannoniere Sorrentino.

Completa il quadro della terza giornata, Tre Fiori - San Giovanni a Domagnano.