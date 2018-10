Europa League: si tinge di biancazzurro con Podeschi osservatore

C’è anche un pizzico di San Marino nel secondo turno di Europa League. A Londra e più precisamente a Stamford Bridge, per la partita tra il Chelsea di Maurizio Sarri e gli ungheresi del Vidi, Stefano Podeschi è stato designato come osservatore degli arbitri. L'incontro è stato diretto dal ceco Miroslav Zelinka ed è terminato con la vittoria del Chelsea per 1 a 0 grazie ad un gol di Alvaro Morata.