Campionato: risultati 3' giornata LIVE!

L'anticipo tra La Fiorita e il Domagnano ha aperto il programma della terza giornata di Campionato Sammarinese.



FAETANO - COSMOS (0-1) (0-4)

44' Bianchi Alessandro (C)

73' Dormi Lorenzo (C)

78' (r) Neri Roberto (C)

80' Neri Roberto (C)





VIRTUS - PENNAROSSA (0-0) (0-1)

76' Raffelli Gabriele (P)





LIBERTAS - CAILUNGO (1-0)

68' Paganelli Riccardo (L)



LA FIORITA - DOMAGNANO (1-0) 1-0

25' Rinaldi Danilo (LF)





Posticipo:

TRE PENNE - MURATA (Fiorentino)

SAN GIOVANNI - TRE FIORI (Domagnano)

FOLGORE - JUVENES/DOGANA (Montecchio)



Riposa: Fiorentino



Classifiche

Gruppo A

FOLGORE 6

TRE FIORI 6

PENNAROSSA 6

TRE PENNE 3

JUVENES/DOGANA 3

VIRTUS 0

SAN GIOVANNI 0

MURATA 0



Gruppo B

LA FIORITA 7

DOMAGNANO 6

FIORENTINO 4

LIBERTAS 1

COSMOS 1

FAETANO 0

CAILUNGO 0