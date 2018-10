Pennarossa al comando del girone, vincono Cosmos e Libertas

Continua l'ottimo momento del Pennarossa, la squadra di Denis Guerra centra la terza vittoria in altrettante partite giocate e si mantiene in testa al girone A a punteggio pieno. Per i biancorossi 2-0 alla Virtus con reti nella ripresa. La rete che sblocca la partita è di Gabriele Raffelli al 76'. Poi nel recupero il 2-0 di Francesco Halilaj.

Di misura il successo della Libertas con il Cailungo. Il derby del Castello di Borgo Maggiore lo decide Riccardo Paganelli nel secondo tempo.

Succede tutto o quasi nel secondo tempo anche tra Faetano e Cosmos. La squadra di Giancarlo Carnevali conferma il suo ottimo stato di forma centrando il primo successo in campionato dopo il pirotecnico 3-3 nella gara giocata contro la Libertas all'esordio. In chiusura di prima frazione Alessandro Bianchi firma il secondo gol stagionale aprendo le marcature per il Cosmos. Nella ripresa i gialloverdi raddoppiano al 73' con Lorenzo Dormi alla seconda firma in campionato. Poi ci pensa Roberto Neri a chiudere il discorso con una doppietta in due minuti. Primo gol su calcio di rigore al 78', seconda rete e poker all'80'.

Cosmos e Libertas che agganciano il Fiorentino al terzo posto in classifica.



Elia Gorini