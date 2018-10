L'FC Ulaanbaatar di Marco Ragini chiude col botto la stagione

La squadra guidata dal tecnico sammarinese vince il derby 5-0 e conclude al secondo posto la stagione.

L'FC Ulaanbaatar di Marco Ragini chiude la stagione con una vittoria per 5-0 nel derby contro l'Ulaanbaatar City. Un successo che permette alla squadra del tecnico sammarinese di concludere al secondo posto la stagione a soli 4 punti dai campioni del Erchim. Un grandissimo risultato per Marco Ragini che, alla prima stagione nella Premier League della Mongolia, è riuscito a portare l'FC Ulaanbaatar dai play out dello scorso campionato, al secondo posto in classifica. Stagione quasi perfetta quella dell'FC Ulaanbaatar con 10 vittorie e una sola sconfitta in 18 giornate.



Elia Gorini