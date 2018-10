Nations League: ultimi allenamenti prima della partenza in Moldavia

Doppio impegno in trasferta contro Moldavia e Lussemburgo. Il CT Franco Varrella ha convocato 22 giocatori con la squadra che partirà giovedì alla volta di Chisinau.

Conto alla rovescia per la Nazionale di San Marino, e il tempo corre veloce come dovranno correre i biancazzurri nei prossimi 180 minuti di Nations League. Gli appuntamenti sono fissati: 9 e 10 ottobre gli ultimi due allenamenti in Repubblica, giovedì 11 ottobre ritiro e partenza per Chisinau e il giorno dopo, terzo incontro ufficiale della nuova competizione UEFA contro la Moldavia, alle 20.45.



Poi non ci sarà il consueto ritorno a San Marino. Il CT Varrella e i suoi ragazzi voleranno infatti alla volta del Lussemburgo dove lunedì 15 ottobre, alla stessa ora, affronteranno la nazionale del Gran Ducato per la seconda volta in un mese dopo il 3-0 del San Marino Stadium.

E proprio da quella prova tutto sommato positiva vogliono ripartire Vitaioli e compagni, cercando di migliorare quelle lacune difensive che hanno aumentato il passivo ma non dimenticandosi delle tante azioni costruite che avevano impensierito in più di un'occasione il Lussemburgo.



Sono 22 i convocati per la doppia trasferta. Varrella riporta in Nazionale Micheal Battistini, Alessandro Golinucci e Mattia Stefanelli mentre è alla prima chiamata Marcello Mularoni, classe 1997. Assenti invece il capitano Davide Simoncini per squalifica, Danilo Rinaldi e Filippo Berardi, lasciato al Monopoli in quanto tenuto in grande considerazione dal suo attuale allenatore di club e per permettere all'ex Juve Stabia di massimizzare le proprie opportunità.



Entrambe le partite saranno in diretta su San Marino RTV Sport, canale 93 del digitale terrestre. Collegamento alle 20.35 per il primo match contro la Moldavia.



Questo l'elenco completo dei 22 giocatori convocati dal CT Varrella:



PORTIERI

Elia Benedettini, Aldo Junior Simoncini, Matteo Zavoli



DIFENSORI

Manuel Battistini, Cristian Brolli, Davide Cesarini, Alex Della Valle, Andrea Grandoni, Mirko Palazzi, Fabio Vitaioli



CENTROCAMPISTI

Michael Battistini, Alex Gasperoni, Mattia Giardi, Enrico Golinucci, Alessandro Golinucci, Josè Adolfo Hirsch, Lorenzo Lunadei, Marcello Mularoni



ATTACCANTI

Nicolò Angelini, Mattia Stefanelli, Fabio Ramòn Tomassini, Matteo Vitaioli





Alessandro Ciacci