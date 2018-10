“Radio Stadio”, La Serenissima ricorda i suoi 24 anni

“Radio Stadio”, nato nel 1995, è il programma più longevo di San Marino Rtv. Da 24 anni gli inviati dai campi raccontano minuto per minuto le azioni salienti del campionato sammarinese e dei campionati del circondario. “La Serenissima”, sempre attenta allo sport sammarinese, nell'edizione odierna dedica un approfondimento al programma.



Il primo ad essere intervistato è Carlo Romeo che, da Direttore Generale, si concentra sulla questione sponsor rilevando che Banca di San Marino, storico partner commerciale della trasmissione, ha deciso qualche giorno fa di non sponsorizzare più, per questioni di budget, “Radio Stadio” e “Tele Stadio”. “Dispiace”, afferma Dg, ma “noi ringraziamo Bsm per questi anni in cui il suo logo ha accompagnato tutto il calcio sammarinese”. “Sappiamo di aver onorato fino in fondo questa collaborazione – continua Romeo – dando visibilità e prestigio al nostro partner”. Ora si va alla ricerca di altri sponsor “che credano in questo programma”.



La palla passa a Palmiro Faetanini, Capo Redattore sport che, riferendosi ai due programmi, parla di “importanti punti di riferimento per tutti”, che hanno aumentato sempre più l'interesse attorno al movimento calcistico, ricordando come il campionato sammarinese sia diventato appetibile dal punto di vista economico e sportivo, “È bello vedere giocatori importanti come Adrian Ricchiuti – afferma Faetanini – che vogliono essere grandi protagonisti a San Marino dopo esserlo stati in Italia.”



Poi è il turno della prima voce, nonché ideatore, di Radio Stadio. Paolo Crescentini ricorda l'emozione del primo collegamento. L'aver creato la versione sammarinese di “Tutto il calcio minuto per minuto”, è stato un sogno. Da anni è però una realtà e “il piacere più grande – conclude il presidente della Consulta per l'Informazione – è quello di vedere che San Marino Rtv continua a credere nel progetto”.



Infine il conduttore che più di tutti ha dato spazio e voce ai giornalisti in erba. Elia Gorini, vice Capo Redattore sport, sottolinea come i due programmi siano importanti per la formazione di “tantissimi ragazzi desiderosi di intraprendere il lavoro di giornalista”. Proprio la strada seguita dallo stesso Gorini che ha iniziato a raccontare le partite dai campi nel 1996. Viene poi ricordata la novità di quest'anno, ossia la messa in onda in diretta di “Tele Stadio”.



Una storia quindi che sa di romantico, ma che in realtà è estremamente concreta e parla di due programmi che negli anni hanno conquistato spettatori da tutto il mondo, dal Sudamerica alla Russia, passando per i vari Stati europei. “Quest'idea di San Marino Rtv e della Federcalcio sammarinese – chiosa Gorini – è stata veramente vincente”.



fm