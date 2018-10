Under 21, lunedì l'ultimo impegno delle qualificazioni contro la Croazia

Volge al termine il biennio europeo dei biancazzurrini. Un biennio che, ad una partita dal termine, non ha portato risultati in termini di punti ottenuti ma che è stato uno dei più positivi per quanto concerne le prestazioni. Dall'esordio in Bielorussia, terminato 0-1 e macchiato da un rigore quantomeno “dubbio” alla partita di Chisinau con la Moldavia dove il pareggio sarebbe stato più che meritato, passano in mezzo tante prove di carattere, di orgoglio e di voglia con la ciliegina sulla torta del gol di D'Addario nella trasferta in Repubblica Ceca.



Ora i ragazzi di Costantini sono pronti per l'ultimo impegno delle qualificazioni agli Europei Under 21 che vedrà proprio San Marino e l'Italia come paesi ospitanti. L'avversario è di quelli tosti: la Croazia che si sta ancora giocando il primato del girone, posizione che garantirebbe l'accesso diretto alla fase finale del torneo. Per questo la selezione dei Balcani non sottovaluterà sicuramente l'impegno, anche se molto dipenderà dallo scontro diretto contro la capolista Grecia in programma venerdì.



San Marino e Croazia, invece, si affronteranno lunedì, al San Marino Stadium, alle ore 18.30 per garantire la contemporaneità con Grecia-Bielorussia, in caso ci sia ancora in palio il primo posto del raggruppamento. Per quest'ultimo impegno Costantini ha pre-convocato 20 giocatori che diventeranno 18 entro sabato. Balza immediatamente all'occhio che nella lista ci sono solo due '96, Luca Censoni e Tommaso Zafferani, mentre le altre nazionali fanno proprio di 21enni e qualche 22enne lo zoccolo duro. Giocatori che crescono e fanno esperienza internazionale nella mente e nelle idee di Costantini e il suo staff che ha chiamato addirittura ben 5 “millennials”: Moretti, Pancotti, Sartini, Tomassini e l'attaccante del Crotone Nicola Nanni.



Conferenza stampa pre-partita che si terrà domenica alle 12:45 alla Casa del Calcio di Montecchio. Poi sarà solo il campo a parlare, con i biancazzurrini che cercheranno di congedarsi nel migliore dei modi.



Questa la lista dei 20 pre-convocati dal CT Fabrizio Costantini:

PORTIERI

Simone Benedettini, Eugenio Marconi

DIFENSORI

Michele Cevoli, Giacomo Conti, Diego Moretti, Filippo Quaranta, Stefano Sartini, Mattia Valentini

CENTROCAMPISTI

Luca Censoni, Riccardo Michelotti, Samuel Pancotti, David Tomassini, Davide Venerucci, Vincent Paul Vultaggio, Tommaso Zafferani, Kevin Zonzini

ATTACCANTI

Cristian Gatti, Matteo Giardi, Nicola Nanni, Jacopo Raschi



Alessandro Ciacci