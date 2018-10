Nations League: San Marino in Moldavia



Domani, con diretta sui canali 73 e 93 di San Marino RTV, la sfida nella terza guirnata del girone.

Poco più di due ore di volo. Poi la Nazionale Sammarinese, decollata dall'aeroporto internazionale di Rimini e San Marino, ha raggiunto Chisinau, sede del prossimo impegno nella Uefa Nations League. 22 i giocatori a disposizione del ct Franco Varrella, tra ritorni e conferme, c'è anche la novità di Marcello Mularoni, centrocampista classe 98 alla prima chiamata in biancoazzurri.



Al gruppo si aggiunge anche Davide Simoncini, il capitano tornerà disponibile per il Lussemburgo, scontata la squalifica. Con due trasferte da affrontare, attenzione anche alla gestione dei gialli, sono 5 i giocatori in diffida.



Ad accogliere i biancoazzurri una bella giornata di ottobre e 14 gradi di temperatura. Poi subito il trasferimento in hotel. In serata già la rifinitura allo Stadionul Zimbru per la prima delle due trasferte consecutive chiamata ad affrontare la Nazionale di San Marino.



Nel video Massimo Bonini (Direttore Tecnico FSGC)



Dall'inviato Elia Gorini