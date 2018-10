Moldavia-San Marino: segui il LIVESCORE (2-0)

Qui puoi seguire la diretta testuale della partita mentre sui canali 73 e 93 DTT di San Marino RTV la telecronaca.

67 - Doppietta per Gînsari, servito in area da Antoniuc, girata sotto misura non può nulla Benedettini



67 - GOL MOLDAVIA!!



66 - Matteo Vitaioli è stanchissimo, potrebbe arrivare il cambio



65 - San Marino perde un pallone terribile, Ionita va al tiro, palla fuori



62 - diagonale di Boiciuc che esce veramente di poco



58 - Punizione respinta



58 - palla lunga, Hirsch interviene e subisce fallo, posizione interessante per il cross



54 - secondo cambio Moldavia: Boiciuc (in) - Damaşcan (out)



54 - Occasione San Marino: cross dal fondo di Battistini, girata di testa di Hirsch parata del portiere moldavo



53 - Posmac spinge Brolli e segna di testa, l'arbitro annulla



53 - gol annullato alla Moldavia



52 - corner Moldavia, colpo di testa a centro area di Posmac alto



50 - Moldavia spinta dai suoi tifosi, cerca la giocata giusta per affondare



48 - da fuori Ionita, palla sul fondo



46 - cambio anche tra i padroni di casa esce Reabciuk entra Dedov



SECONDO TEMPO INIZIATO



Cambio San Marino: esce Mattia Giardi entra Palazzi



Squadre che stanno rientrando sul terreno di gioco



Prevedibile un cambio a inizio ripresa. Palazzi sta aumentando l'intensità del riscaldamento.



Nell'altra partita del girone la Bielorussia conduce 1-0 sul Lussemburgo con rete di Anton Saroka al 43'



Buona prova sammarinese, con Benedettini protagonisti di due grandi interventi. Biancoazzurri anche propositivi in attacco. Ottimo primo tempo del debuttante Mularoni.



47 - Fischio finale di tempo.



46 - Punizione ribattuta dalla barriera, poi ultima azione sammarinese



46 - Ultimi secondi con punizione sammarinese con Vitaioli Matteo



46 - Ultimo di recupero con palla rinviata da Benedettini



45 - Saranno 2 minuti di recupero



45 - Ultimo minuto



44 - Vitaioli guadagna punizione fuori area sammarinese, gioco fermo



43 - Due alla fine, con San Marino che non perde le distanze



41 - Grande partita di Marcello Mularoni che sulla destra si fa trovare sempre pronto



40 - Hirsch prova sfondare sulla sinistra, ci stava il cross, poi si allunga la palla, azione sfuma



39 - ammonito Gasperoni



38 - San Marino prova a rifiatare, guadagnando qualche secondo sulla ripresa del gioco



35 - Paratonaaaaa di Benedettini!!!! Sul colpo di testa di Damaşcan un riflesso incredibile del portiere del Novara



33 - San Marino in area, Hirsch dalla destra mette al centro, palla deviata in corner



32 - Ancora la Moldavia con Gînsari, Benedettini alza in corner



31 - Grande giocata dei padroni di casa, colpo di tacco di Gaţcan per Gînsari che in diagonale batte Benedettini



31 - GOL MOLDAVIA!



30 - sugli sviluppi della battuta da calcio d'angolo la palla termina a lato



30 - ripartenza moldava, situazione di 3 contro 3, poi la conclusione deviata frutta un corner



29 - San Marino in attacco



28 - Bella uscita sammarinese sulla destra



27 - Torna in campo Fabio Vitaioli



26 - San Marino momentaneamente in 10



25 - Fabio Vitaioli a terra a centro area dopo un colpo su un corner, gioco momentaneamente interrotto per l'intervento medico



24 - tiro da fuori di Antonioc, respinge Benedettini



23 - Che occasione per la Moldavia. Cross dal fondo di Reabciuk, per Damaşcan che conclude a botta sicura, palla fuori



20 - L'azione prosegue con il cross dalla sinistra Antoniuc che attraversa tutta l'area



19 - MIRACOLO!!! Battistini salva sulla linea il colpo di testa di Posmac



18 - L'organizzazione sammarinese non permette ai moldavi di trovare spazi



16 - Giardi fa ripartire Matteo Vitaioli, il capitano, subisce il fallo da dietro, ci stava il giallo



15 - Pressione Moldavia, esce con i pugni Benedettini, poi la conclusione da fuori è ribattuta.



9 - sul cross dalla destra di Antonioc, detro l'area calcia Damaşcan che spara fuori



8 - cross di Hirsch, in due tempi il portiere di casa



7 - Occasione Moldavia con Radu, riceve palla spalle alla porta si gira e conclude, palla sporcata poi Grandoni libera



5 - punizione conquistata da San Marino in difesa, il gioco si può spostare nella metà campo moldava



3 - Moldavia che prova a sfondare sulla destra, la palla è ribattuta



1 - San Marino attento nella propria metà campo, Moldavia a fare possesso



Si parte!



Foto di gruppo con le due squadre e gli arbitri per il progetto #EqualGame



E' il momento degli inni nazionali suonati dalla banda militare.



Settima sfida tra Moldavia e San Marino, la quinta in gare ufficiali.



Squadre rientrare nello spogliatoio, mancano 15 minuti al fischio d'inizio.



Le squadre sono in campo per il riscaldamento pre-partita. Manca ancora 35 minuti al fischio d'inizio previsti 7000 tifosi.



La Moldavia non vince in casa, in gare ufficiali, dal 2013 proprio contro San Marino nelle qualificazioni ai Mondiali 2014.



San Marino che vestirà per la prima



SAN MARINO

Benedettini, Battistini Manuel, Vitaioli Fabio, Brolli, Grandoni, Golinucci Enrico, Hirsch, Gasperoni, Mularoni, Vitaioli Fabio, Giardi.

Panchina: Simoncini Aldo, Zavoli, Cesarini, Palazzi, Battistini Michael, Golinucci Alessandro, Stefanelli, Della Valle Alex, Lunadei, Angelini, Tomassini.

Ct: Franco Varrella