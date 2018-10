Le società del campionato sammarinese contro le dichiarazioni Franco Varrella

"Le società di calcio sammarinesi ritengono i contenuti dell’intervista rilasciata a San Marino RTV da parte di Franco Varrella, Commissario Tecnico della Nazionale, impertinenti e provocatori nei confronti di chi quotidianamente è impegnato a titolo di volontariato per la crescita del calcio sammarinese.



Varrella ha criticato, nella sua ultima intervista a San Marino RTV, l’intensità con cui le squadre del Campionato Sammarinese affrontano gli allenamenti, ma mai si è presentato presso gli impianti per seguirli personalmente nonostante dal giorno della sua presentazione tutte le società e i loro allenatori si siano dimostrati disponibili a collaborare con lui, senza porre ostacoli al suo lavoro e senza discutere un programma anche più fitto di quanto inizialmente annunciato.



Le sue parole sminuiscono l’impegno che tutti i Dirigenti delle Società Sammarinesi, nessuno escluso, mettono ogni giorno, ritagliando tempo al proprio lavoro e ai propri affetti, per cercare di creare i presupposti per un miglioramento tecnico e qualitativo del nostro calcio che, seppure non semplice da ottenere, stanno lentamente raggiungendo.



Sarebbe davvero bello che il numero uno dei tecnici sammarinesi, il Commissario Tecnico che ci rappresenta in ambito Internazionale, l’uomo che porta sul petto della giacca l’effige del nostro calcio, l’allenatore a cui affidiamo i nostri calciatori migliori, lo riconoscesse.



Sarà nostra premura richiedere un incontro al Consiglio Federale della FSGC ed

al Prof. Varrella, con l’auspicio di essere ricevuti entro breve, al fine di chiarire questa situazione, che non fa certamente bene al calcio Sammarinese, tanto meno è da sprono per tutte le Società ed i suoi Dirigenti."



Nota firmata dalle società: Cailungo, Cosmos, Domagnano, Fiorentino, Folgore,Virtus, Juvenes/Dogana, La Fiorita, Libertas, Murata, Pennarossa, Tre Fiori, Tre Penne.