È il giorno di Lussemburgo-San Marino

Diretta su San Marino RTV dalle 20:35 canali 73 e 93 dtt

La prima volta di Lussemburgo – San Marino si gioca allo Stadio Josy Barthel, lo stesso che ha ospitato la cerimonia dei Giochi dei Piccoli Stati del 2013 e qualche mese fa la sfida tra Dudelange e Milan in Europa League.



Una curiosità: ci saranno un centinaio di tifosi a sostenere San Marino. 21 i giocatori a disposizione di Franco Varrella. Nella rifinitura il ct sammarinese ha provato una squadra forse non poi così lontana da quella che potrebbe scendere in campo. Con Davide Simoncini che rientra al centro della difesa, le conferme potrebbero essere Fabio Vitaioli e Grandoni. Possibile Cesarini esterno basso. A centrocampo Marcello Mularoni ha dimostrato di avere condizione e qualità per il secondo gettone in nazionale. Potrebbe partire titolare Fabio Ramon Tomassini, con Alex Gasperoni e Enrico Golinucci centrali. L'esperimento di Mattia Giardi più avanzato non è poi così da escludere come supporto a Matteo Vitaioli.



Il Lussemburgo ha vinto tre delle ultime quattro partite giocate a livello internazionale, conferma di una crescita del movimento. L'ipotesi promozione alla serie C della Nations League non è poi così impossibile e la partita contro San Marino rappresenta un momento decisivo di questa fase del torneo. La gara è affidata al lettone Aleksandrs Golubevs, una partita che segna l'inizio del girone di ritorno in questa prima volta nella UEFA Nations League. Occasione anche per fare un primo bilancio delle prime tre gare, nelle quali San Marino è riuscito a contenere via via il passivo.



Elia Gorini