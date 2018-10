San Marino in Lussemburgo, domani la Nations League

Nazionale nel Granducato per la quarta partita del girone. Diretta su San Marino RTV canali 73 e 93 DTT.

Dalla Moldavia al Lussemburgo. La Nazionale di Franco Varrella è volata nel Granducato per il secondo impegno in trasferta nel girone di Nations League. Sono 21 i giocatori a disposizione del ct sammarinese. Non c'è Adolfo Hirsch, rientrato a San Marino per impegni di lavoro, torna disponibile Davide Simoncini, salterà invece per squalifica Manuel Battistini.

La Nazionale è arrivata in Lussemburgo nel primo pomeriggio. Ad accogliere i biancoazzurri all'aeroporto anche il console di San Marino in Lussemburgo Fabio Morvilli. Poi il trasferimento in hotel, lo stesso che nel 2012 ospitò il Tre Penne impegnato nel preliminare di Champions League contro il Dudelange, squadra che poche settimana fa ha affrontato il Milan nel girone di Europa League nello stesso stadio che ospiterà la gara tra Lussemburgo e San Marino.

La Nazionale si è allenata sabato in Moldavia, una sessione di scarico post partita e tornerà in campo in serata per la rifinitura.



Elia Gorini