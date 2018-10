U21, domani San Marino-Croazia: per Costantini dubbi sulle fasce

De Angelis convocato al posto di Marconi, tagliati Sartini e uno tra gli acciaccati Pancotti - che sembra il più vicino al recupero - e Gatti. Con una vittoria i balcanici sono sicuri della qualificazione diretta.

L'ultima dell'U21 verso l'Europeo casalingo è contro una Croazia pronta a brindare la qualificazione diretta, che in caso di vittoria sarebbe certa. Questo grazie al 2-0 nel big match di venerdì con la Grecia, valso ai balcanici l'aggancio in vetta e il vantaggio negli scontri diretti con gli ellenici. E se non bastasse un avversario motivato e fortissimo – 27 gol fatti e 5 subiti - Costantini ha pure la coperta corta: sei o sette elementi glieli ha portati via Varrella per la Nations League, D'Addario è squalificato e Tamagnini è fuori per motivi di lavoro. Largo dunque alle colonne del prossimo biennio, quei millennials già lanciati tra i titolari nelle ultime uscite.



Dalla lista dei 20 preconvocati – nella quale De Angelis ha sostituito Marconi come secondo portiere – due sono da depennare. Sicuramente il difensore Sartini, l'altro sarà uno tra gli acciaccati Pancotti e Gatti. Più facile che recuperi il primo e nel caso dovrebbe essere l'esterno sinistro nel 4-1-4-1 di ordinanza. Nel quale le certezze riguardano l'asse centrale: Simone Benedettini in porta, Censoni e Cevoli in difesa, Michelotti in regia tra David Tomassini e Zonzini, Nanni di punta. I dubbi riguardano le fasce: sicuro del posto, in teoria, il terzino Conti, a sinistra se Zafferani scala al posto di D'Addario o a destra se tocca a Quaranta. Per l'esterno di centrocampo sono in ballo anche Raschi e Vultaggio. Oltre al già citato Zafferani, stavolta però più in odor di difesa.



RM



Nel servizio le parole del CT dell'U21 Fabrizio Costantini.