Lussemburgo-San Marino: segui il LIVESCORE (1-0) PRIMO TEMPO

PRIMO TEMPO



45 - contropiede San Marino, Tomassini scappa via e conquista una punizione sul trequarti. L'arbitro non la fa nemmeno battere. Squadre negli spogliatoi senza recupero



45 - attendiamo il recupero



44 - ammonito Grandoni che nel cercare la palla alza il gomito e commette fallo



40 - cartellino giallo per Alex Gasperoni, il centrocampista era diffidato salterà la prossima partita



38 - brutta palla persa a centrocampo con Christopher Martins che punta la porta e va al tiro che Benedettini neutralizza in due tempi



35 - Oliver Thill al tiro dopo la sponda del compagno palla fuori di un soffio



34 - occasione Lussemburgo con Turpel davanti a Benedettini, grande intervento del portiere sammarinese



31 - sul corner tiro di Sinani da fuori area che esce di poco a lato



30 - sulla conclusione da fuori area la palla deviata diventa un assist per Christopher Martins, provvidenziale chiusura di Fabio Vitaioli



27 - spesso i difensori sammarinesi riescono a lasciare in fuorigioco gli avanti del Lussemburgo



24 - grande girata al volo di Vincent Thill in acrobazia, grande parata di Benedettini, ma gioco fermo per fuorigioco dell'attaccante di casa



23 - Vitaioli conquista un pallone e vede il portiere fuori dai pali ci prova, ma svirgola la conclusione



21 - palla al centro termina a terra un giocatore di casa l'arbitro lascia proseguire. C'erano gli estremi per il calcio di rigore su Christopher Martins



20 - punizione laterale per tocco di mano di Golinucci



19 - ottimo approccio di Mularoni alla partita, numero sotto la tribuna



16 - Varrella inverte gli esterni di centrocampo, Mularoni si sposta a sinistra, Tomassini va a destra



15 - batte lo stesso Vitaioli, palla sul primo palo, non arriva di un soffio la deviazione sammarinese



14 - punizione conquistata da Matteo Vitaioli sul lato corto dell'area di rigore a un metro dalla linea laterale



13 - esce bene San Marino, con Matteo Vitaioli per Tomassini, arriva Grandoni che mette il cross basso, la difesa riparte. Buono spunto sammarinese



10 - avvio duro per i biancoazzurri, il Lussemburgo spinge molto sulle fasce



7 - lancio di Matteo Vitaioli per Mularoni, che commette fallo



5 - ancora il Lussemburgo con Sinani da fuori area, blocca Benedettini



4 - subito vantaggio dei padroni di casa, sul cross dalla sinistra la palla arriva tesa sul secondo palo dove Turpel batte Benedettini



4 - GOL LUSSEMBURGO



2 - punizione Lussemburgo, palla che termina a lato



1 - calcio d'inizio affidato ai padroni di casa



Tutto pronto



Divisa bianca per San Marino e rossa per il Lussemburgo



E' il momento degli inni nazionali



Mancano 15 minuti al fischio d'inizio della partita



In tribuna previsti diversi osservatori per seguire i talenti del Lussemburgo. Tra gli accreditati, ci sono emissari di: Middlesbrough, Vitesse, Guingamp, Nancy, Kaiserslautern.



Ufficializzati le formazioni che scenderanno in campo



Buonasera dallo Stadio Josy Barthel. Stadio che qualche settimana fa ha ospitato la partita tra Dudelange e Milan di Europa League.



LUSSEMBURGO:

Schon, Chanot, Philipps, Martins c., Thill Vincent, Sinani, Thill Oliver, Barreiro Martins, Jans, Jänisch, Turpel.

Panchina:

Moris, Kips, Mahmutović, Bohnert, Da Mota, Rodrigues, Carlons, Deville, Joachim.

ct: Luc Holtz



SAN MARINO:

Benedettini, Cesarini, Vitaioli Fabio, Simoncini Davide, Grandoni, Mularoni, Golinucci Enrico, Gasperoni, Tomassini, Giardi, Vitaioli Matteo.

Panchina: Simoncini Aldo, Zavoli, Lunadei, Palazzi, Della Valle Alex, Brolli, Battistini Michael, Golinucci Alessandro, Stefanelli, Angelini.

ct: Franco Varrella



Arbitro: Aleksandrs Golubevs (Lettonia)