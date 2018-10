Under 21: San Marino - Croazia finisce 0-4

Nel primo tempo i biancazzurrini mettono in difficoltà i balcanici e prendono una traversa con Raschi.

San Marino chiude le qualificazioni all'Europeo U21 con uno 0-4 pesante solo sulla carta, perché la Croazia, per ottenere i tre punti che le valgono la qualificazione diretta, deve sudare parecchio. Esattamente per 45', un primo tempo nel quale i biancazzurrini reggono alla grande e prendono una traversa col destro da lontano di Raschi, tra i migliori in campo insieme al centravanti Nanni.



All'intervallo la Croazia sarebbe costretta ai playoff causa sorpasso della Grecia, al rientro però cambia passo e in 20' esatti dilaga coi gol di Halilovic, Vlasic - man of the match insieme a Brekalo - Uremovic e Bosancic.