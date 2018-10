La FSGC piange Giorgio Morri



Questa sera veglia di preghiera alle 20.30 alla chiesa S.Pietro apostolo di Falciaano. domani alle 14.30 le esequie.

È con grandissimo dolore che la FSGC ha appreso, ieri, della scomparsa improvvisa di Giorgio Morri, storico collaboratore del settore giovanile federale. "Dopo un intervento chirurgico, Giorgio si era ripreso bene, - scrive - tanto da essersi messo a disposizione anche quest’anno per seguire da vicino, con la passione di sempre, una delle formazioni della San Marino Academy, quella degli Under 16 allenati da Filippo Masolini".



Giorgio Morri aveva 70 anni e lascia la moglie e due figli. "Tutti lo ricordano - scrive la Fsgc - con enorme affetto per la sua presenza discreta ma sempre cordiale, di impagabile supporto per chi ha avuto il privilegio di averlo al proprio fianco negli anni della crescita calcistica ed umana. FSGC lo piange e si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo dolore.