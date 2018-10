Scommesse: i verdetti della Disciplinare

Alla giustizia sportiva basta un giorno per arrivare alla sentenza di primo grado sulle vicenda scommesse. In mattinata la requisitoria del Procuratore Federale e le arringhe degli avvocati difensori dei tesserati coinvolti. Nel tardo pomeriggio la Commissione Disciplinare presieduta da Alberto Albertini ha emesso la sentenza. Condanne che vanno da 3 anni e 2000 euro di multa a Gabriele Muratori cui la Procura contesta una tentata combine al proscioglimento di Renato Capellini chiamato a rispondere di omessa denuncia. Due anni e 1000 euro di multa sono stati comminati ad Alan Gasperoni per aver scommesso su tre partite tra campionato e coppa.



Un anno 8 mesi e 1200 euro a Manuel Muccini per una tentata combine e scommesse su partite italiane e internazionali. Un anno, tre mesi e 400 euro per aver scommesso su competizioni italiane, internazionali e omessa denuncia a Nicola Berardi. Scommesse e omessa denuncia anche per Dalibor Riccardi e Alessio Cangini sanzionati con un anno, un mese, quindici giorni e 1.150 euro di multa. Reiterate scommesse su competizioni internazionali, su 2 partite di coppa e omessa denuncia costano una squalifica di un anno, un mese, 15 giorni e 800 euro di multa a Gemino Gozi.



6 mesi e 500 euro ciascuno per Francesco Perrotta e Riccardo Aluigi. Sanzionate tutte le società di appartenza dei tesserati coinvolti. Entro il termine massimo di 20 giorni la Disciplinare depositerà le motivazioni della sentenza e gli interessati avranno ulteriori 5 giorni per appellarsi alla Caf, secondo grado della giustizia sportiva.