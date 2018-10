Calcio Femminile: la San Marino Academy debutta con una goleada

11-0 alla Lucchese con cinque gol di Giulia Baldini. E questa sera alle ore 22.10 torna PassioneCalcio femminile.



Prima di campionato senza storia per la San Marino Academy che seppellisce sotto undici reti la Libertas Lucchese. 11-0 che non ha bisogno di commenti. La gara si sblocca dopo appena cinque minuti con Prenga che ribadisce in rete il tiro di Baldini terminato contro la traversa. All'8' è già 2-0 con Baldini che raccoglie un lungo lancio, si presenta davanti a Marinai e segna. Al 18' incredibile doppia traversa di Baldini da distanza ravvicinata. L'attaccante si rifarà con gli interessi segnando altri quattro gol in meno di un quarto d'ora. Prima, al 21' c'è gloria anche per Menin che segna di testa. Poi lo show di Giulia Baldini. Al 25' insacca senza problemi da distanza ravvicinata. Al 29' cross dalla destra di Rigaglia e conclusione acrobatica dell'ex Ravenna. Quattro minuto dopo va in gol con un morbido pallonetto che mette fuori causa il portiere. Infine al 38' cala la cinquina personale incrociando sul palo opposto. Il monologo biancazzurro prosegue al 40' con Rigaglia che scambia con Baldini e segna in scioltezza. Prima del riposo altro legno questa volta colpito da Deidda. La ripresa regala altre tre reti. La prima al 49' ad opera di Barbieri che finalizza l'assist di Deidda. Al 60' l'incrocio dei pali le nega la doppietta, mentre poco dopo Barbieri spreca un calcio di rigore. Il gol della doppia cifra al 70' lo realizza Costantini su calcio di punizione, mentre l'11-0 all'89' porta la firma di Lanotte. Una vittoria agevole quindi per la San Marino Academy, attesa domenica prossima da un avversario ben più temibile come il Pontedera di Renzo Ulivieri.



PC