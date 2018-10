FSGC: siglato memorandum con Segreteria all’Istruzione

Questa mattina, presso la Casa del Calcio di Montecchio, il Presidente della FSGC Marco Tura e il Segretario di Stato per l’Istruzione e lo Sport Marco Podeschi hanno sottoscritto un memorandum che si pone come obiettivo fondativo un più profondo interscambio di idee e di iniziative concrete fra il massimo organo calcistico nazionale ed il mondo della scuola.

Questo accordo assicurerà allo studente-atleta più alti profitti sia nell’una che nell’altra direzione, ma soprattutto nella certezza che tutto ciò aumenterà il potenziale formativo di entrambi i percorsi.

L’accordo prevede un piano triennale da sostanziarsi attraverso la stipula di specifici accordi applicativi. Per favorirne l’attuazione, è prevista anche la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico paritetico, composto da 8 membri di cui 4 nominati dalla FSGC e 4 dalle Scuole. La rappresentanza studentesca sarà garantita attraverso la presenza di 2 membri con diritto di voto.