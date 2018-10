Femminile: sospesa San Marino Academy-Pontedera

La sfida tra San Marino Academy e Pontedera è stata sospesa al 75' minuto sul risultato di 2-1 per le ospiti a causa di un albero caduto in campo per il maltempo. Le ospiti erano in vantaggio con le reti di Del Prete e D'Antoni nel primo tempo. Nella ripresa aveva accorciato Rigaglia. Poi l'improvviso peggioramento del meteo con tanto di vento forte e pioggia che hanno fatto cadere sul terreno di gioco un albero vicino alla porta. Nella caduta, l'arbusto ha piegato la recinzione esterna dello stadio Ezio Conti di Dogana. A quel punto è stato impossibile proseguire la partita.



Elia Gorini