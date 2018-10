Marco Ragini: "In Mongolia una grande esperienza, ora torno in Europa"

Dopo il grande risultato con l'FC Ulaabaatar, il tecnico sammarinese vuole tornare ad all'allenare nel Vecchio Continente.

Marco Ragini è rientrato a San Marino, l'allenatore "giramondo" ha concluso la sua esperienza nella serie A della Mongolia portando l'FC Ulaabaatar al secondo posto in classifica, a soli 4 punti dalla squadra che ha vinto lo scudetto. Un grande risultato per un club che nella scorsa stagione si era salvato ai play out. Dopo l'avventura in Mongolia, Marco Ragini sogna il ritorno in Europa, ci sono già stati dei contatti che il tecnico sammarinese si augura possano andare a buon fine.



Elia Gorini