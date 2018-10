Campionato: risultati 5^ giornata - FINALI

Questi gli incontri di oggi



Tre Penne - Juvenes/Dog. (0 - 0) 3 - 0



58' Angelini(TP) 70' A. Gasperoni (TP) 90' Angelini (TP)

82' Angelini(TP) sbaglia un calcio di rigore



La Fiorita - Libertas (1 - 1) 4 - 1



32' Righini (La F) 45' Lualdi (L) 50' Guidi (La F) 80' Gasperoni ( La F) 87' Mottola (La F)

Espulsi: Simoncini (L) Olivi (La F) Berretti (L)



Folgore - San Giovanni (0 - 0) 0 - 0



Faetano - Cailungo (0 - 1) 1 - 3



15' Conti (C) 59' Babini (Fa) 69' Conti (C) 86' Del Prete (C)





Posticipi:



Fiorentino - Cosmos

Murata - Virtus

Pennarossa - Tre Fiori



Riposa: Domagnano