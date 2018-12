Le Coppe Europee portano al Titano 1,4 milioni di euro

La UEFA ha ufficializzato i contributi per le partecipazioni di Fiorita, Tre Fiori e Folgore a Champions League ed Europa League.

La Fiorita, Tre Fiori e la Folgore hanno portato al calcio sammarinese un contributo totale di 1 milione e 430 mila euro per la partecipazione alle Coppe Europee 2018/2019. La UEFA ha ufficializzato la ripartizione dei contributi ai 178 club impegnati nei turni preliminare. I campioni in carica de La Fiorita, grazie all'impegno prima in Champions e poi in Europa League, hanno ottenuto un contributo totale di 750 mila euro, di cui 490 per la Champions e 260 per l'Europa League. Grazie allo storico passaggio del turno del Tre Fiori, la squadra di Fiorentino ha raggiunto un contributo di 460 mila euro. Dalla partecipazione della Folgore arrivano al calcio del Titano 220 mila euro.



e.g.