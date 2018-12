Calcio a 5 unificato, alla San Marino Accademy il triangolare "The Christmas Stars 2018"

Nel torneo organizzato da Special Olympics, le biancazzurre si sono imposte ai rigori sui Leggendari.

Sono le ragazze della San Marino Accademy le vincitrici del "The Christmas Stars 2018", triangolare di calcio a 5 unificato organizzato da Special Olympics nella palestra della scuola di Acquaviva. Nella sfida decisiva, le biancazzurre hanno battuto ai rigori i Leggendari, la squadra dei veterani di Special: il tempo regolamentare si era chiuso sul punteggio di 3-3. Nell'altra partita, la San Marino Accademy si era imposta per 3-1 sull'altro team Special, i Nuovi Talenti, poi sconfitti per 6-2 dai Leggendari.