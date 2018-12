Tre Penne: arriva Luca Ceccaroli

Il mercato aprirà ufficialmente l’8 Gennaio, ma il Tre Penne si è mosso in anticipo assicurandosi le prestazioni del giovane classe 1995 Luca Ceccaroli. Il giocatore sammarinese arriva in prestito fino a Giugno dal Domagnano.



“Vorrei ringraziare il Domagnano per come mi hanno trattato in questi splendidi anni - le prime parole di Ceccaroli - Quando ho espresso il desiderio di andarmene, non mi hanno messo i bastoni fra le ruote e sono stati comprensivi.”



Sulla scelta del nuovo club ha dichiarato: "Devo ammettere che mi hanno cercato anche altre società, però alla fine ho optato per il Tre Penne perché conosco il mister, il ds Di Giuli e molti ragazzi che mi hanno parlato bene dell’ambiente all’interno del gruppo.– prosegue- “Sono qui per fare bene, ho tanta voglia di dimostrare il mio valore. La squadra è ancora in corsa in entrambe le competizioni, farò del mio meglio per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla dirigenza ad inizio stagione.”



Ceccaroli ha già debuttato con la maglia biancazzurra in due amichevoli: nella prima, vinta per 4-1 contro il Cattolica, ha disputato 10′; mentre nella seconda contro il Riccione ha messo a segno una doppietta conducendo il Tre Penne alla vittoria proprio per 2-0. Per lui la maglia n.11