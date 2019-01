Tre Fiori: torna Vassallo, in arrivo un difensore

L'attaccante ha risolto il suo rapporto col San Marino e sarà ufficializzato a breve.

Come già anticipato nelle scorse settimane, Mirco Vassallo tornerà a indossare la maglia del Tre Fiori. L'attaccante ha risolto il suo rapporto col San Marino e con la riapertura del mercato sarà ufficialmente tesserato dai gialloblu. E in arrivo c'è anche un difensore - classe '96 con esperienza in Serie D ed Eccellenza - che da stasera si allenerà con quelli che, salvo sorprese, saranno i suoi nuovi compagni.