Peverani: "Varrella mi convince ma mi aspettavo qualcosa di più" Boccucci: "Nazionale come un club professionistico"

Nella prima puntata del 2019 di Cpiace si è parlato di calcio mercato. Con gli ospiti Peverani e Boccucci si è parlato anche di Nazionale sammarinese

La prima puntata del 2019 di Cpiace si è occupata di Calcio Mercato con l'intervento del Direttore Sportivo del Monza Filippo Antonelli Agomeri che non ha nascosto l'autentica rivoluzione in atto a Monza. L'obiettivo ha detto – Antonelli- è accorciare il più possibile il gap in classifica, se il – 14 non sarà colmabile Berlusconi – Galliani vogliono andare in serie B vincendo i play off. E di mercato si è parlato anche in studio con la presenza dell'Agente Fifa e procuratore sportivo il sammarinese Claudio Peverani con il quale si è toccato inevitabilmente anche l'argomento Nazionale sammarinese.