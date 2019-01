Tre Fiori, ecco il Vassallo-bis: "Qui per vincere, posso coesistere con gli altri attaccanti"

L'attaccante torna in gialloblu dopo la breve parentesi al San Marino.

Nel campionato sammarinese il mercato deve ancora entrare nel vivo ma il colpo della sessione sembra già essere stato piazzato dal Tre Fiori. Torna in gialloblu l'attaccante Mirco Vassallo, protagonista quest'estate nell'avventura in Europa League, culminata col passaggio del turno. Vassallo va ad aggiungersi ad un reparto offensivo che vanta già giocatori del calibro di Apezteguia, Compagno e Massaro: "C'è tanta concorrenza, meglio. Ci siamo già trovati in allenamento e ci conoscevamo già prima, Massaro ha il mio stesso procuratore: in qualche modo si potrà giocare tutti e quattro insieme, senza problemi. L'obiettivo è vincere campionato e coppa, siamo una delle squadre più forti. Mi hanno accolto benissimo tutti, ammetto di sentire un po' di pressione ma, ripeto, sono qui per vincere".



Il passaggio di Vassallo dal San Marino al Tre Fiori arriva al termine di un mese complicato: trattandosi del suo terzo trasferimento - il primo l'aveva portato dai gialloblu ai biancazzurri - in questa stagione non avrebbe potuto giocare con altre maglie. "Anche se non ci fosse stato questo problema sarei comunque tornato al Tre Fiori - spiega Vassallo - la situazione però era chiara: non avrei potuto vestire una terza maglia. Ho comunque avuto richieste da parte di altre squadre di Serie D - la Savignanese e alcuni club liguri, ndr -ma la società sa che avrei comunque scelto di tornare qui".