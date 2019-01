San Marino Academy: vittoria e qualificazione in Coppa Italia

La San Marino Academy si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, superando il Pontedera per 2 a 1 dopo i tempi supplementari. Padrone di casa in vantaggio al 18esimo con Fenili e pareggio sammarinese al 75esimo con Menin. Il gol vittoria e qualificazione è arrivato al secondo minuto del primo tempo supplementare, grazie ad un autorete di Tramonti.