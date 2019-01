Aperto oggi il mercato sul Titano, già tante le operazioni concluse

Oltre 50 le operazioni che coinvolgono il Campionato Sammarinese in entrata e uscita.

Si è aperto oggi il calcio mercato sul Titano. Quello che, in una versione un po' vintage è sempre stato il “mercato di riparazione”, è più che mai in fibrillazione. Fino al prossimo 31 gennaio le 15 società del Campionato Sammarinese potranno intervenire in questa finestra invernale.



Folgore e Libertas sono tra le società più attive. La squadra di Falciano aveva già annunciato i ritorni di Dormi e Semeraro. Confermato l'arrivo anche di Pergiorgio Altissimi, che si aggiunge a quelli di: Stefano Lessi, Matteo Serafini e Stefano Sartini. Anche a Borgo, sponda Libertas si lavora nell'ordine di 6/7 innesti, tra centrocampo e attacco. Granata alla ricerca anche di un difensore.



Il Tre Fiori ha ufficializzato Roberto Miano, classe '96, difensore centrale. Arrivo che si aggiunge a Mirco Vassallo, un ritorno dopo l'Europa League. Ufficiale Luca Ceccaroli al Tre Penne. I biancoazzurri sono ai dettagli per Raul Ura. Molto attiva anche la Juvenes/Dogana con tre difensori: Michael Parma, Alex Gattei Colonna e Tommaso Angelelli. Ai quali si aggiunge il centrocampista Fabio Cuomo. Attenta al mercato anche La Fiorita. I campioni in carica hanno una rosa completa, ma non è da escludere un colpo prima della chiusura, ma solo per andare a rinforzare. Intanto è a tutti gli effetti a disposizione Vultaggio rientrato ieri sera dagli Stati Uniti. Sempre più vicino l'accordo tra Fiorentino e Alvaro Musta. Tante partenze in casa Cailungo, con ben 9 giocatori che hanno chiesto di essere ceduti. In arrivo il portiere Alberto Gallinetta, il difensore Amedeo Valentini e il centrocampista Luca Cicchetti. Praticamente fatto l'accordo con Matteo Ricci Frabattista, seconda punta, classe '98. Il Domagnano ha operato solo in uscita e al momento è al lavoro per portare in giallorosso un centrocampista e un attaccante. Due ritorni per il Pennarossa: l'argentino Matias Colagiovanni e il classe '99 Emanuele Bindi. Nuovi acquisti: Alberto Celli e Amedeo Bonelli. Un mercato decisamente attivo già nel primo giorno, con operazioni che coinvolgono oltre 50 calciatori tra entrata e uscita.



Elia Gorini