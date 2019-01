Futsal: contro il Kosovo il debutto della Nazionale Under 19

Tutte le gare al Multieventi, la squadra di Roberto Levani giocherà sempre alle 18:30

Si avvicina il debutto nelle qualificazioni agli Europei Under 19 di futsal. La Nazionale di San Marino esordirà contro il Kosovo martedì 22 gennaio.



Il giorno seguente la squadra di Roberto Levani affronterà i pari età di Cipro. L'ultimo impegno per i biancoazzurri è per venerdì 25 gennaio contro la Svezia. Tutte le gare di San Marino si giocheranno alle 18:30 al Multieventi.



