FSGC: ottenuta la certificazione di qualità per le licenze UEFA

Tramite una lettera, la S.G.S. (azienda leader mondiale per i servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione, oltre che partner a cui si affida la UEFA in tema di Club Licensing), ha comunicato che la Federazione Sammarinese Gioco Calcio ha ottenuto la certificazione di qualità per il sistema licenze della stagione 2018/19, senza alcun tipo di segnalazione o di lacune a cui dover porre rimedio. Soddisfazione è stata espressa dal Licensing Manager Paolo Rondelli: “Il lavoro del Club Licensing sammarinese ha mantenuto gli alti standard di qualità certificati anche lo scorso anno. E come nella passata stagione è doveroso, rivolgere un ringraziamento alle società del nostro territorio, senza la cui competenza, puntualità e serietà professionale non sarebbe stato possibile ottenere questa conferma. L’obiettivo, tuttavia, deve rimanere sempre quello di un miglioramento costante. In questo senso, a partire dalla prossima stagione, avremo a nostra disposizione un alleato in più come il nuovo UEFA Club Licensing & Financial Fair Play Regulations.”