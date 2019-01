Gabriele Gravina in visita sul Titano

Il numero 1 della FIGC sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti e visiterà il San Marino Stadium.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina sarà ospite della Federcalcio Sammarinese lunedì 14 gennaio. Nell'occasione, il numero 1 del calcio italiano sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti. La visita a San Marino sarà l'opportunità per rinnovare gli ottimi rapporti di collaborazione tra le due Federazioni e visitare il San Marino Stadium, uno degli impianti che nel mese di giugno ospiterà la fase finale degli Europei Under 21 che San Marino e Italia organizzano insieme.



