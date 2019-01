La Fiorita: arriva il difensore Thomas Manfredini

Primo colpo di mercato 2019 per La Fiorita che ha scelto di arricchire la propria rosa con l’esperienza del difensore classe ‘80 Thomas Manfredini. Il calciatore emiliano, 350 presenze nei professionisti, 200 delle quali in Serie A con le maglie di Udinese Calcio 1896, Atalanta Bergamasca Calcio, Genoa CFC e U.S. Sassuolo si unirà domani sera al gruppo guidato da Luciano Mularoni.