Mercato: Raul Ura al Tre Penne, Kevin Caminero al Cosmos. La Fiorita vicina a Souare

Sempre più frenetiche le trattative di mercato nel campionato sammarinese. La Fiorita è a un passo da Moussa Souare, l'attaccante di proprietà dell'Inter. L'operazione è ben avviata e salvo imprevisti il 20enne giocatore della Guinea sarà a disposizione di Luciano Mularoni. Nel caso la trattativa dovesse arenarsi, La Fiorita è già al lavoro per un'altra soluzione che avrebbe del clamoroso. Il profilo è sempre quello di un attaccante che conta diverse presenze nella fase a gironi della Champions League.



Si muove il mercato della Virtus. La squadra di Acquaviva ha ufficializzato l'arrivo di ben sette nuovi giocatori. I rinforzi in difesa hanno i nomi di Simone Guerra, Andrea Boschi, Simone Santarini. A centrocampo arrivano Nicholas Brilli dal Morciano e Luca Molari dal Miramare. Preso anche un portiere, si tratta di Erik Santini dal Verucchio.



In attacco arriva dal Tre Penne Federico Ceccarini. In uscita: Nicola Gavagnin passa al Sant'Ermete. Il Tre Penne ha ufficializzato l'attaccante Raul Ura proprio dalla Virtus. Rinforzi in attacco anche per il Domagnano: Rivolino Gavoci, classe '91 ex San Marino Calcio, Imolese e Romagna Centro. In giallorosso anche i centrocampisti Manuel Muccioli, che ha vestito le maglie anche di Cattolica e Rimini e il classe 2000 ex San Marino Calcio, Elia Donati. Alla Folgore il portiere Simone Venturini, ex San Marino Calcio.



Quattro arrivi al Faetano. Sono il difensore Peluso e i centrocampisti Tamburini, Denis Veronesi e Luca Tomassoni. Ufficiale Alvaro Musta dal Murata al Fiorentino. I bianconeri stanno valutando due nuovi giocatori che attualmente si stanno allenando con la squadra si tratta di difensore e attaccante. Tre nuovi acquisti per il Cosmos. Dal San Marino Calcio arriva l'attaccante Kevin Caminero, dal Bakia il centrocampista Armando Senja e dalla Stella Rimini, il difensore Lorenzo Marcattili.



Elia Gorini