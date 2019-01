Mercato: Rivolino Gavoci al Domagnano, Simone Venturini alla Folgore

Continuano i movimenti di mercato. Il Domagnano ha ufficializzato l'arrivo di Rivolino Gavoci, attaccante classe '91 ex San Marino Calcio, Imolese e Romagna Centro. In giallorosso anche i centrocampisti Manuel Muccioli, che ha vestito le maglie anche di Cattolica e Rimini e il classe 2000 ex San Marino Calcio, Elia Donati. Alla Folgore il portiere Simone Venturini, ex San Marino Calcio. Quattro arrivi al Faetano. Sono il difensore Peluso e i centrocampisti Tamburini, Denis Veronesi e Luca Tomassoni.



e.g.