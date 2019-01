Golf, tanti sammarinesi al Winter Road to Sharm El Sheik

Domenica si è infatti disputata sul percorso del Riviera Golf di San Giovanni in Marignano, la 2° tappa del Winter Road to Sharm El Sheik, circuito di 4 gare più la finale nella nota località egiziana sul Mar Rosso.



Ben 65 gli iscritti alla gara, divisi in 3 categorie di merito. Nella classifica “lordo”, quella cioè che non tiene conto dell’handicap, seconda piazza per Roberto Pezzato che ha girato il percorso con 73 colpi, 3 sopra il par del campo. In seconda categoria la vittoria è andata a Tommaso Bacciocchi, classe 2003, che ha totalizzato 38 punti e che in virtù di tale risultato vede il proprio handicap scendere da 16,3 a 15,7. Un solo punto in meno per Luca Ceccato, anch’egli classe 2003, In terza categoria il migliore dei sammarinesi è stato Pietro Mancini che ha totalizzato ben 39 punti. Da segnalare infine la presenza di 2 giovanissimi sammarinesi, Teseo Amadei e Giacomo Gasperoni, entrambi classe 2009.